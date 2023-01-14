Ставиский рассказал о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский рассказал, как чувствует себя олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
«Состояние Ромы стабильное, но плохое. Существенных сдвигов нет», — сказал Ставиский Sport24.
10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.
Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».