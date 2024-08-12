Стеблин оценил талант Писеева налаживать отношения с тренерами

Экс-президент ФХР Александр Стеблин назвал одним из качеств бывшего президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева умение налаживать отношения со многими тренерами.

«Был руководителем самого высокого уровня, умел строить отношения со спортсменами, тренерами, руководством, мы с ним работали вместе в Олимпийском комитете России. Хороший руководитель, управленец, дипломат.

У него складывались отличные отношения с руководством международной федерации, с судейским корпусом. Тогда же были тренеры с высокими именами, личностями, которые между собой тоже конкурировали. Те же Елена Чайковская, Татьяна Тарасова. Он умел с ними налаживать отношения и создавал все условия, чтобы они творчески и плодотворно работали со своими воспитанниками», — цитирует Стеблина ТАСС.

В понедельник ФФККР сообщила о смерти Писеева, бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.