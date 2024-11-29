Степанова и Букин откроют сезон фигурного катания в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин откроют сезон фигурного катания в Москве 1 декабря, сообщает ТАСС.

Букин и Степанова примут участие в открытии катка «Щукино». Фигуристы выступят с показательной программой и мастер-классом, после чего на лед смогут выйти все желающие. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступит с показательной программой и мастер-классом на открытии катка «Битца». Площадка для свободного катания будет доступна утром. Фигуристка выйдет на лед после официальной церемонии.

На церемонии открытия катка в районе Южное Бутово выступят Татьяна Волосожар, двукратная олимпийская чемпионка, и Александр Энберт, серебряный призер Олимпийских игр. Они обратятся к гостям с приветственным словом, а затем продемонстрируют свое мастерство. После этого Энберт проведет мастер-класс. На открытии катка в Тропарево-Никулино мастер-классом поделится Нина Мозер, заслуженный тренер России. Затем показательную программу представят спортсмены из ее команды.