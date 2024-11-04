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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 14:34

Степанова и Букин являются самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами за 9 месяцев 2024 года

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Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), с января по сентябрь 2024 года Александра Степанова и Иван Букин, которые пять раз становились призерами чемпионатов Европы в танцах на льду, чаще всего подвергались допинг-контролю.

По два раза были проверены Дмитрий Алиев, Маргарита Базылюк, Александра Бойкова, Владислав Дикиджи, Арсений Федотов, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Девид Нарижный, Иван Рамзенков и Евгений Семененко. Всего в 2024 году РУСАДА проверило на допинг 61 фигуриста.

Александре Степановой 29 лет, Ивану Букину — 31 год. Они трехкратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы. На Олимпийских играх в Пекине спортсмены заняли шестое место. В январе 2018 года Букин без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом до участия в Играх в Пхенчхане.

Источник: ТАСС

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