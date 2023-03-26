Латвийская фигуристка — о занятиях в Риге: «У нас русскоязычная среда. Тренер эстонец говорит на русском — так удобнее»

Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью «СЭ» рассказала о том, что в Риге тренировки по фигурному катанию проходят на русском языке.

«Говоря о моих тренерах, один тренер эстонец. Но общаемся мы на русском. Там, где я тренируюсь в основном русскоязычная среда. В Риге в принципе много кто говорит по-русски. Это удобнее всем и понятнее, поэтому тренировки проходят на русском. Я родилась в Риге и всю жизнь тут прожила. Люблю этот город.

Спасибо большое моему спортивному клубу — у меня достаточно часов льда и проблем с этим нет. Три льда в день, частный лед, сухая тренировка, хореография, занятия на улице. Проблем никаких вообще, все условия для занятий. Так что дальше все уже зависит только от меня. Прежде всего помогает федерация фигурного катания Латвии. Большое им за это спасибо, и финансово помогают, и организационно. Клуб важную роль участвует в моей карьере и олимпийский комитет Латвии. Конечно же важную роль играют родители. В нашем виде спорта по крайней мере на начальном этапе точно без большого участия родителей, как финансового, так и морального не получится. Я им очень благодарна за все", — сказала Степченко.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Софья заняла 23-е место.

Полностью интервью с Софьей Степченко читайте здесь.