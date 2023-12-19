Стилист оценила образ Валиевой в новой фотосессии

Стилист и дизайнер Ольга Ким прокомментировала образ российской фигуристки Камилы Валиевой на недавней фотоcессии.

«Не могу сказать, что это платье уродливое или плохое. Тут есть соблюдение трендов: платье-труба без рукавов и лямок. Выглядит по современным трендам. Также тут есть интересный декор: прозрачная ткань, сетка, которая выглядит достаточно модно на сегодняшний день. Платье классное! Не стоит критиковать дизайн. Платье для вечерних мероприятий, которое подчеркивает женственность и нежность Валиевой.

Есть проблемы с украшениями. Я бы убрала повторяющиеся браслет и колье. Смотрится слишком одинаково и скучно. Лучше заменить на кристаллы какое-то из двух украшений", — приводит слова Ким Sport24.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020). В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве.