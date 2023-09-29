Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 01:12

Столбова ответила на обвинения Дюамель: «Я бы тебя послала, но ты и так оттуда»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ксения Столбова (слева).
Фото Ксения Нуртдинова
Telegram Дзен

Российская фигуристка Ксения Столбова прокомментировала обвинения в свой адрес со стороны канадки Меган Дюамель.

«Уверена, что это сообщение дойдет до тебя, и ты сама или кто?то тебе его переведет. Поэтому позволь тебя спросить. Это все, что тебе удалось придумать? Я бы тебе послала, но вижу, ты и так оттуда», — написала Столбова в социальной сети.

37-летняя канадка поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в употреблении допинга. Также она обратила внимание на странное поведение пары Столбовой и ее партнера Федора Климова, которые во время соревнований уходили со своим врачом.

На Олимпиаде в Сочи Столбова и Климов завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в парном катании, уступив лишь другой российской паре — Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Меган Дюамель. «Что делал врач в раздевалке у фигуристов?» Дюамель вновь нападает на россиян
Источник: https://
Фигурное катание
Ксения Столбова
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
1
0
Читайте также
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА продолжает настаивать на 4-летней дисквалификации Валиевой