Сторона Парсеговой подала встречный иск к «Ангелам Плющенко»

Сторона Натальи Парсеговой подала встречное исковое заявление по делу против «Ангелов Плющенко».

— Исковые требования «Ангелов Плющенко» — денежные, они возникают из ранее заключенного договора. В рамках встречного иска говорится о расторжении договора. В целях процессуальной экономии просим приобщить и принять к производству, — рассказал представитель защиты Парсеговой.

Суд определил принять встречное исковое заявление.

17 июля в Никулинском районном суде Москвы началось рассмотрение дела о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой Наталье со стороны «Ангелов Плющенко».