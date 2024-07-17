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Фигурное катание

Сегодня, 15:36

Сторона Парсеговой подала встречный иск к «Ангелам Плющенко»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Сторона Натальи Парсеговой подала встречное исковое заявление по делу против «Ангелов Плющенко».

— Исковые требования «Ангелов Плющенко» — денежные, они возникают из ранее заключенного договора. В рамках встречного иска говорится о расторжении договора. В целях процессуальной экономии просим приобщить и принять к производству, — рассказал представитель защиты Парсеговой.

Суд определил принять встречное исковое заявление.

17 июля в Никулинском районном суде Москвы началось рассмотрение дела о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой Наталье со стороны «Ангелов Плющенко».

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
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Начался суд по делу Парсеговой и «Ангелов Плющенко»

Рассмотрение дела «Ангелов Плющенко» против Парсеговой отложено до 30 июля