Суд перенес заседание по иску академии Плющенко к фигуристке Парсеговой на 7 августа

Никулинский районный суд города Москвы перенес заседание по рассмотрению иска академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой на 7 августа. Стороны не явились на заседание, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

В 2023 году Парсегова покинула академию Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

17 июля в суде рассматривалось дело о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой со стороны «Ангелов Плющенко». На этом заседании стороны Натальи подала встречное исковое заявление. Суд его принял.