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16 марта, 12:10

Домнина: «Речь шла об ампутации пальцев. Со временем ситуация ухудшалась»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина ответила на вопрос, кто принимал решение об ампутации.

«Он был в сознании. Когда им удалось стабилизировать крайне тяжелое состояние, его начали выводить из комы. Они не говорили, когда и что конкретно. Все ждали, что что-то восстановится. Говорили, что пальцы точно не смогут выжить. Речь шла про пальцы. Со временем ситуация ухудшалась и все пришло к этому. Я могла сказать только, что надо... На самом деле, кроме обнять и поцеловать и сказать, что мы и дети его любим... Конечно, огромную поддержку мне давал брат Ромы. Самый страшный момент не когда ему надо уезжать на операцию, а когда он приезжает.

Прекрасно помню момент, когда его завезли. Ты просто не веришь и не понимаешь, что это возможно. Понимаю, что я сейчас смотрю на все со стороны: да, я физически не вижу ног, но я все равно их вижу. Они есть. Не знаю, как объяснить. Для меня, как уехал, так и приехал. Я его вижу, большего не надо. Главное, что он жив», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Оксана Домнина
Роман Костомаров
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