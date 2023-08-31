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Фигурное катание

Сегодня, 21:57

Свинин высказался о распаде пары Кагановская — Ангелопол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Александр Свинин высказался о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Честно говоря, сложно говорить, почему так случилось. Тут вопросы следует задавать их тренеру. Но поверьте, за всю историю фигурного катания расходилось огромное количество танцевальных дуэтов. Поэтому не они первые, не они последние. А потом — Кагановская и Ангелопол не какие-то звезды, чтобы сокрушаться на этот счет. Тем не менее это достаточно хорошая пара, которая в прошлом сезоне демонстрировала неплохие результаты. Но перед началом нового они неожиданно решились на такой шаг. Теперь у обоих все будет по-другому. Понятное дело, на пользу спортсменам подобные события не идут», — приводит слова Свинина RT.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1196659-svinin-kaganovskaya-angelopol
Фигурное катание
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