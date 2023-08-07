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Сегодня, 15:57

Свищев о словах Смолкина про компенсации за смену гражданств: «Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова фигуриста Глеба Смолкина о возможном введении закона о выплате компенсаций за смену спортивного гражданства.

«Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать. Я не уверен, что этот закон будет принят, мы с коллегами сейчас общаемся. Вопрос в том, сколько государство тратит денег. Это тоже надо считать. Это деньги налогоплательщиков. Стоит отметить, что не у всех дети ходят в спортивные школы. У налогоплательщиков возникают вопросы, почему они должны были финансировать Глеба Смолкина, который уехал за границу и будет выступать за сборную Грузии», — сказал Свищев «СЭ».

7 августа танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее представлявшие Россию, а сейчас выступающие за Грузию, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали о вопросе денежной компенсации при смене сборной.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Дмитрий Свищев
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