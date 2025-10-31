Видео
31 октября, 12:30

Свищев пожелал Валиевой преодолеть негатив и вернуться в спорт

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Могут быть вопросы к защите Камилы. Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать. И чтобы она преодолела этот негативный период. Пусть эта история пройдет для нее как неудачный период и станет для всех уроком», — цитирует Свищева ТАСС.

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

Источник: ТАСС
