Свищев прокомментировал ситуацию вокруг фигуристки Горбачевой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о ситуации с российской фигуристкой Алиной Горбачевой.

«Для того чтобы говорить, какие меры кому нужно применять, нужно понять, что произошло на самом деле. Насколько мне известно, компетентные органы разбираются, что на самом деле произошло. Достоверной информации пока нет. Конечно, много вопросов, что же произошло, но прежде всего надо понять, что в течение какого-то времени все встанет на свои места», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.