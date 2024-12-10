Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:29

Свищев прокомментировал возможный допуск российских фигуристов на Олимпиаду-2026

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что россиян могут допустить к Олимпийским играм в Италии.

«Я очень надеюсь, как и федерация фигурного катания и конькобежного спорта и других федераций, которые имеют отношение к конькам. Надо дождаться, надо вести переговоры и добиваться восстановления наших спортсменов. Если это будет исполнено, если наши ребята будут участвовать на Олимпиаде, все будут только счастливы. Но на сегодняшний день официального предложения нет, официальных соревнований нет дисквалификация как действовала, так и действует. Очень надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки, а пока это только слухи», — сказал Свищев Vprognoze.ru.

9 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

Источник: Vprognoze.ru
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Читайте также
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Цены на кофе арабика обновили рекорд
Сегодня
Вчера
Неделя