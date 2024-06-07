Свищев: «Решения CAS по апелляции Валиевой нет, а МОК уже вешает медали за командный турнир»

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев раскритиковал МОК за решение наградить американских и японских фигуристов за победу и второе место на командном турнире Олимпиады-2022.

«Ответа от CAS по апелляции Камилы Валиевой и итоговому распределению медалей все еще нет, а МОК уже хочет вешать медали за командный турнир. Это абсурд! Видимо, западным коллегам не терпится забрать золото и насладиться этим. Тем более, на Олимпиаде в Париже, куда большинство наших спортсменов не допустили даже в нейтральном статусе. Даже если брать новые результаты, то по ним наша команда должна получить бронзовые медали. Однако никто нас никуда не приглашал. МОК продолжает себя дискредитировать», — приводит слова Свищева пресс-служба комитета.

Американских и японских фигуристов 7 августа в Париже наградят медалями за командный турнир Олимпийских игр-2022. Напомним, после обнаружения допинга у Валиевой результаты фигуристки были аннулированы. В общем зачете сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро — японцам, канадцы расположились на четвертой строчке.