Свищев: «Американские и японские фигуристы понимают, что не являются сильнейшими по праву»

Сегодня, 22:47
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что американские и японские фигуристы понимают, что не являются сильнейшими по праву.
«Сборная России остается сильнейшей в фигурном катании. Тут даже обсуждать нечего, всем это ясно и известно. Американцы и японцы, наверное, прыгают от счастья, получив медали неспортивным способом. Но в душе понимают, что не являются сильнейшими по праву», — цитирует Свищева ТАСС.
В пятницу, 2 августа, стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.