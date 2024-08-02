Свищев: «Американские и японские фигуристы понимают, что не являются сильнейшими по праву»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что американские и японские фигуристы понимают, что не являются сильнейшими по праву.

«Сборная России остается сильнейшей в фигурном катании. Тут даже обсуждать нечего, всем это ясно и известно. Американцы и японцы, наверное, прыгают от счастья, получив медали неспортивным способом. Но в душе понимают, что не являются сильнейшими по праву», — цитирует Свищева ТАСС.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем дисквалифицированной Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.