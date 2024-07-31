Свищев назвал позором неприглашение российских фигуристов на награждение в Париж

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что неприглашение российских спортсменов в Париж на церемонию вручения медалей за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине является позором для МОК.

«Это натуральное хамство. Подобные церемонии похожи на фарс, когда даже не приглашают одну из команд. Причем Россия — лидер и системообразующая страна в мировом фигурном катании. Просто поразительно, что люди, довольно спорно лишившие команду золотых наград, даже не удосужились пригласить спортсменов на вручение. Это исключительно политически мотивированное решение, которое МОК даже не счел нужным объяснить. Стыд и позор», — приводит слова Свищева ТАСС.

31 июля представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил журналистам, что российские спортсмены не посетят церемонию вручения медалей за командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Мероприятие состоится 7 августа в Париже.