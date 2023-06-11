Свищев заявил, что ISU продолжает затягивать себя в долговую яму

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения россиян от международных соревнований до октября 2023 года.

«Удивительные новости. Понимают, что теряют деньги, понимают, что есть четкая рекомендация МОК о допуске наших ребят на международные соревнования — и не выполняют. Причина непонятна. Вчера ISU огласили факт, что теряют колоссальные деньги. Тратя немалые деньги на организацию, терпят убытки. И тут, конечно, вопрос к руководству самой организации. Ну и, безусловно, интересно, сколько они продержатся в убытках от недопуска наших спортсменов. Спонсоры будут отваливаться один за другим, интриги нет. Все равно россияне сильнейшие на планете, и ориентироваться нужно на них. Они же продолжают затягивать себя в долговую яму. А конечный итог — какой? Банкротство. А потом бегать с протянутой рукой в МОК и просить денег. Ну, так вы же сами не выполняете их рекомендации. Выполняйте рекомендации, и будет у вас все хорошо», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.