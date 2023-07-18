Свищев заявил, что выплата компенсации фигуристами Дэвис и Смолкиным может стать примером

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что компенсация фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным затрат на их подготовку станет примером для других спортсменов, сменивших гражданство.

«Эта ситуация может стать примером для остальных. Мы еще будем прорабатывать механизмы и детали, касающиеся компенсаций. Но система уже будет готова, в случае если законопроект будет принят. На примере фигуристов уже будет правоприменительная практика», — приводит ТАСС слова Свищева.

В начале июня в Федерации фигурного катания Грузии заявили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24. 18 июля стало известно, что представители танцевальной пары выплатили компенсацию Центру спортивной подготовки за переход фигуристов в национальную команду Грузии. 17 июля Свищев сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства.

Дуэт Дэвис — Смолкин в сезоне-2020/21 выиграл Кубок России среди юниоров. На Олимпиаде 2022 года фигуристы заняли 14-е место.