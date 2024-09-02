Сын Плющенко дал Овечкину обещание перед стартом нового сезона

Сегодня, 10:16
Сын Евгения Плющенко Александр пообещал нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину выполнить элемент ультра-си в предстоящем сезоне.
Евгений Плющенко опубликовал видео разговора сына с хоккеистом в своем Telegram-канале.
Плющенко-младший: «Постараюсь четверной. Тройной аксель обещаю».
Овечкин: «Четверной в этом сезоне, ты обещал только что».
Плющенко-младший: «Давайте попробуем изучить».
Овечкин: «Ну все, чемпионы готовятся здесь».
«С моим другом Александром дружим больше 20 лет! Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира! Легенда мирового спорта», — подписал видео Евгений Плющенко.