Сын Плющенко дал Овечкину обещание перед стартом нового сезона

Сын Евгения Плющенко Александр пообещал нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину выполнить элемент ультра-си в предстоящем сезоне.

Евгений Плющенко опубликовал видео разговора сына с хоккеистом в своем Telegram-канале.

Плющенко-младший: «Постараюсь четверной. Тройной аксель обещаю».

Овечкин: «Четверной в этом сезоне, ты обещал только что».

Плющенко-младший: «Давайте попробуем изучить».

Овечкин: «Ну все, чемпионы готовятся здесь».

«С моим другом Александром дружим больше 20 лет! Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира! Легенда мирового спорта», — подписал видео Евгений Плющенко.