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Сегодня, 15:45

Сын Плющенко назвал фигуристов, которые его больше всего впечатлили в сезоне

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Александр Плющенко в интервью «СЭ» назвал фигуристов, больше всего впечатливших его в прошедшем сезоне.

— Кому бы ты отдал ледовый «Оскар», если бы он вручался в России?

— Может, мне? Нет, нет, я пошутил.

Евгений Плющенко: Так, кто у нас в этом году из пацанов бомбанул мощно?

Александр: Илья Малинин.

Евгений: Малинин однозначно. Но он иностранец.

Александр: Мне понравился Дима Алиев. С одиннадцатого места на второе в финале Гран-при — это достойно, — заключил 10-летний фигурист, который недавно освоил тройной лутц.

В марте Плющенко-младший выступил на Кубке Академии спорта и выиграл турнир по второму спортивному разряду. Старт стал для него первым почти за год из-за долгого восстановления после травм.

Евгений Плющенко
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