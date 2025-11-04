Видео
4 ноября, 14:19

Сын Плющенко опроверг новость о госпитализации после шоу в Санкт-Петербурге

Сергей Ярошенко
Александр Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, опроверг новость о госпитализации после шоу из-за повышенной температуры.

«Всем привет. Со мной все хорошо. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, меня никуда не забирали, в больнице я не лежал. Просто приехали осмотреть меня. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой... Это было мое личное решение, потому что меня некем было заменить. Тем более это был день рождения моего отца», — сказал Александр в ролике в Telegram-канале Яны Рудковской.

3 ноября сообщалось, что 12-летнего фигуриста увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.

Позднее Плющенко-старший рассказал, что у его сына было недомогание и температура 39. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить» и он вышел на лед.

Источник: Telegram-канал Яны Рудковской
4

  • mikeV

    Получается, кто-то из них четырёх (Плющенко, Рудковская, Гном, Кузя) соврал - кто? Или все?

    04.11.2025

  • За спорт!

    Это всё из-за Гнома-старшего.

    04.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Действительно, все хорошо, только деньги папе нужны )

    04.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Кузь Кузич навел шороху. А все просто. Это было личное решение пацанчика, а не любовь к деньгам.

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Плющенко
    Фигурное катание
    Александр Плющенко (Гном Гномыч)
