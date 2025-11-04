Сын Плющенко опроверг новость о госпитализации после шоу в Санкт-Петербурге

4 ноября, 14:19
Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко, опроверг новость о госпитализации после шоу из-за повышенной температуры.
«Всем привет. Со мной все хорошо. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, меня никуда не забирали, в больнице я не лежал. Просто приехали осмотреть меня. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой... Это было мое личное решение, потому что меня некем было заменить. Тем более это был день рождения моего отца», — сказал Александр в ролике в Telegram-канале Яны Рудковской.
3 ноября сообщалось, что 12-летнего фигуриста увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
Позднее Плющенко-старший рассказал, что у его сына было недомогание и температура 39. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить» и он вышел на лед.
mikeV
Получается, кто-то из них четырёх (Плющенко, Рудковская, Гном, Кузя) соврал - кто? Или все?
За спорт!
Это всё из-за Гнома-старшего.
Kirill Boglovsky
Действительно, все хорошо, только деньги папе нужны )
Футболист Сапогов
Кузь Кузич навел шороху. А все просто. Это было личное решение пацанчика, а не любовь к деньгам.
