3 ноября, 18:56

Сына Плющенко увезли на скорой после шоу в Петербурге

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр и Евгений Плющенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

12-летнего фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

У сына Плющенко было недомогание и температура 39, рассказал отец Александра Евгений, праздновавший сегодня на льду день рождения. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить» и он вышел на лед:

— У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали: все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой, — сказал Плющенко-старший после шоу.

91

  • Scallagrim

    Это невероятно. "Надо кататься"... Дебилы, .ять. (с). Кому надо? Зачем? Можно подумать, этот гномыч супер-стар, только ради которого народ на шоу и приходит. Да замени его на кого угодно, хоть на девочку, хоть на мальчика, хоть на дяденьку, хоть на тетеньку, никто и не заметит. У ребёнка 39, диагноз непонятен, а они его накачивают таблетками и марш на лёд, при том, что кроме них, это никому не нужно. Лишить родительских прав.

    04.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Милфа Яна обожает носовой петтинг, так что, если у Топота такой же шнобель, как у Плюща, то это точно будет мило.

    04.11.2025

  • N V

    Если это Кира, то хабалка, но, думаю, что за женским именем прячется быдло-мужлан

    04.11.2025

  • Fun_furick

    Родители Гнома знают, что мир шоу бизнеса очень жесток и надо и здоровьем, и принципами, и порядочностью пренебрегать (они яркий пример)… но это очень х..й пример для маленького неокрепшего пацана… кто из такого вырастет, если вырастет?

    04.11.2025

  • Александр.1

    Евгений Плющенко рассказал о болезни сына, от Яны Рудковской - Это заголовок. Не сына от брака с Яной Рутковской, а от Яны Рутковской. Как у собак. Тарзан от Рекса и Чуйки. Когда они начнут понимать чего несут ?

    04.11.2025

  • Vlad Elizarov

    КАПИТАЛИЗМ. ДАЖЕ СЫНА НЕ ЖАЛКО. ВОТ ВРЕМЕНА!

    04.11.2025

  • alexb2025personal

    Не хотел бы я быть на месте мальчика. Моя мама хотела девочку, а потом лелеяла меня. А я был мальчиком. Мама хотела, чтобы я занимался на пианино и, кстати, фигуркой. Но я был мальчиком. И мама перекалечила таким образом всю мою жизнь. Я боролся за то, чтобы быть мальчиком. Мама хотела меня отдать в Нахимовское, но тут уж дедушка вступился, а зря. Может быть, жизнь пошла по-другому. А так все это до сих пор где-то висит. Маменьким сынком не стал, но по-другому сложилась бы жизнь. Кстати, всем зумера советую встать на ноги.

    04.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Нету, все Адамчик забрал

    04.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Опоздал ты со вторым-то

    04.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Госпитализировать в таком случае нужно родителей.

    04.11.2025

  • Ru Be

    Кратко, но очень точно)

    03.11.2025

  • Ru Be

    Позор таким родителям, для которых здоровье ребенка не на первом месте.

    03.11.2025

  • Андрей

    Вот как раз в данном случае, да и вообще, хочу пожелать выздоровления мальчишке и спокойствия его род-лям. Всегда за них.

    03.11.2025

  • infeneon

    Ювенальная юстиция куда смотрит? В глазах только бабки, пофиг на ребенка.

    03.11.2025

  • WASH

    Отец трус, на Олимпиаде в Сочи не вышел на финал, а на сына пофигу.

    03.11.2025

  • Beard

    Ну что сказать по факту? Папа дебил, а малыш......а что малыш? Он просто малыш , ума не нажил. Но учитывая гены, оидно будет, если пойдёт в папу!

    03.11.2025

  • Елена Макарова

    Пусть выздоравливает. Что делать жизнь такая штука,все бывает.

    03.11.2025

  • совва

    а если чемпионат мира, а вы его напичкали "всякими лекарствами"? Давайте и без лекарств... а если коньков нет, то можно и без коньков, а вдруг забудет... и кормить не надо, вдруг еда закончится на земле. Да и скорую не надо вызывать, берестой обвяжите, подорожник и нормально.

    03.11.2025

  • Топотун

    Топа Яну удочерит и будет секс без перерыва как это мило. Усыновить могу тебя, Дуб.

    03.11.2025

  • ВладНик_22

    Снова гНОМ. Кто м...к автор или родители???

    03.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Топотух, усынови Гнома Гномыча, сделай из него амбассадора Гей Хауса.

    03.11.2025

  • Братчанин

    я бы сказал - деньги важнее

    03.11.2025

  • Братчанин

    Семья идиотов!

    03.11.2025

  • Dron56

    Ребенка лишили детства. Бабло на первом месте.

    03.11.2025

  • zg

    Дебилы,так ребёнка насиловать!

    03.11.2025

  • Dinamo Poninka

    Родители воспитывают настоящего гражданина России. Через несколько лет его запишут в Росармию и он с честью пойдёт на СВО на/в Украину, что бы прославить имя Гном Гномыча. Держись Гном Гномыч все фигкатальцы на льду с тобой.

    03.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Жалко Гнома Гномыча. Но если мамашка - клиническая дура ("А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии?"), а папанька - жалкая тряпка, но ничего другого у него быть не может.

    03.11.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ты - урод и тварь, вместе со своей ссссукой...

    03.11.2025

  • nikvp

    А нельзя ли их к уголовке привлечь за неоказание помощи и оставлении в опасности?

    03.11.2025

  • Pol Pol

    Да .... не переживаю. Они не переживают, мне то что .... Не каждый может быть чемпионом и к сожалению, не каждый способен быть ... родителем. Казалось бы ... чего проще. А не скажииии .... Это знаешь как называется, - ЕГО понесло и понесло, будь здоров ! Он ... уже краёв не видит и пацан, кстате, если ничего с ним не случится, тот ещё гаврик выростет !

    03.11.2025

  • андрей михайлович

    Когда бабло важнее родительского долга!

    03.11.2025

  • Неврубант

    Как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь - воспалённому сознанию что-то показалось, поэтому решило нагадить.

    03.11.2025

  • жэ

    Если они со своим так поступают, то что же они вытворяют с чужими в своей школе...

    03.11.2025

  • hant64

    Да у меня вроде бы с ней всё нормально было до сих пор. Поэтому я и не понял её комментария.

    03.11.2025

  • Неврубант

    Они и из похорон могут гастрольный тур устроить.

    03.11.2025

  • Неврубант

    Кира со своими ботами любит гадить исподтишка - оставляют матерные комментарии, а потом их удаляют, чтобы видел в списке уведомлений только том, кому этот комментарий адресован. Ну, и не забывает отплюсовать себя с трёх дюжин аккаунтов.

    03.11.2025

  • hant64

    Кира, если прочтёшь, поясни, почему я кому-то завидую, а так же, почему я чмо питерское? Или ты удалила сообщение, посчитав, что тупанула?

    03.11.2025

  • ArtTim

    Слов нет, тоько мат !

    03.11.2025

  • icezellion

    Тут бы соответствующим органам проверить, как родители выполняют обязанности свои. Тем более публичное чистосердечное есть. По сути, заставили выйти на работу несовершеннолетнего больного ребёнка.

    03.11.2025

  • Alex K.

    Да ладно, не переживайте вы так, они и из похорон сделают шоу с продажей входных билетов

    03.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Точно!

    03.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Из Волгограда, если что, но ничего не имею против Волгограда, придурки могут родиться везде, тем более такие буратины...

    03.11.2025

  • Mel_Alex_SPB

    Всегда терпеть не мог этого "папашу"-буратино. С головой проблемы у него. Напичкать ребенка таблетками, чтобы непременно выйти на лёд - надо быть отборным придурком.

    03.11.2025

  • Топотун

    Спирт, сегодня будет коитус - стриптиз ?

    03.11.2025

  • Топотун

    Тебя лишили за гейство ?

    03.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    надеюсь х-ювеналы уже выехали к этим родителям года???

    03.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что с вопросом об ограничении родительских прав?

    03.11.2025

  • baruv

    Какой позор! И это мать!((( Сейчас настрополят кузимамов как то отмазывать...

    03.11.2025

  • TokTram_

    Дебилы Рудковские

    03.11.2025

  • the gathering !

    плющ вроде из Питера? ни на что не намекаю)

    03.11.2025

  • evgeniy666

    Скорая помощь» — это служба экстренной медицинской помощи. Может, всё же увезли на машине? Горе журналистское...

    03.11.2025

  • Ж и в о й

    Ерунда это всё, всегда можно что-то придумать. Тем более это не чемпионат мира и не Олимпийские игры.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Кретинизм родителей - ставить здоровье ребенка менее значимым, чем зарабатывание бабла на шоу.

    03.11.2025

  • Максим Черный

    десятки детей госпитализируют... и шоу из этого не далается... а тут - ну, это же "звезда" сраная.... тьфу. желать здоровья этому гному нет желания, как и его долбородителям....

    03.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    Родители идиоты, каких свет не видывал.

    03.11.2025

  • оппонент

    Ну показала в очередной раз свою сущность семейка...

    03.11.2025

  • Sergey Markelov

    Ради бабок все на кон, даже здоровье своего ребенка. Боже какие они мерзкие

    03.11.2025

  • Alexander Malygin

    Всё это было предсказуемо несколько лет назад, когда стало понятно, что у семейки бизнесменов появился не ребёнок, а проект.

    03.11.2025

  • ValeraK

    Хайпуют на здоровье ребенка. Постанова! Возможно, их целью и является формирование негативного алчного образа своей семьи...

    03.11.2025

  • Soulles2

    Many, many, many //// (c) "Cabaret"

    03.11.2025

  • mikeV

    Бабло, наверное

    03.11.2025

  • mikeV

    Совсем ***нулись...

    03.11.2025

  • Sergey Sparker

    Идиоты и подонки !!! Готовы ребенка угробить ради своих амбиций !!! В голове не укладывается, как отец и мать могут рисковать здоровьем собственного ребенка? Таких надо лишать родительских прав. Ублюдки!

    03.11.2025

  • hant64

    Родители просто моральные уроды, своё гнилое шоу ставят выше здоровья ребёнка. Твари.

    03.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Александр Евгеньевич Гномгномыч-Плющенко!

    03.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Больного Гнома Гномыча Старший Гном ЗАГНОМИЛ! Кто важнее Гном или Бабаки?! Конечно Бабки сказал Старший Гном!

    03.11.2025

  • Дима Питерский

    Будь здоров, парнишка!

    03.11.2025

  • Marcus Crassus

    Возникает только один вопрос, что у родителей в голове?

    03.11.2025

  • dinela

    Саше здоровья,родителям мозгов,всем мир!

    03.11.2025

  • Pol Pol

    И что это они говорить будут, стоя у его гроба ?! Ээээ неее, это родаки из породы тизданутых, ей Богу .... мой сын БУДЕТ прославленым виолончелистом, есть у него слух или нету .... не колышит ! Будет кататся, будет в прорубь нырять, - я сказал !

    03.11.2025

  • Яна Калинина

    А чего сам Гном старший снялся с Олимпиады?катался бы ,тем более халявных взяли,а тут ссаные выступления одного участника из одного заявившегося.На подвиг Костомарова решили замахнутся?

    03.11.2025

  • Ilya Gudman

    :rofl::rofl::rofl:

    03.11.2025

  • Ilya Gudman

    Что мама что папа

    03.11.2025

  • Ilya Gudman

    Два дебила это сила

    03.11.2025

  • winvem

    Ебобо. Голову лечить надо

    03.11.2025

  • Топотун

    Спирт сказал, что у него не стоит. Твой ход.

    03.11.2025

  • Топотун

    Зачем скорую по такой ерунде беспокоить ?

    03.11.2025

  • Неврубант

    Орден Гном Гномычу!

    03.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Удивительные или сказочные. Пример Костомарова их ничему не научил. А ведь это ребенок, ужас. Но шоу важнее...

    03.11.2025

  • Кот

    Когда Бог лишает разума родителей — безвинно страдают дети...

    03.11.2025

  • Niko McCowrey

    Жаль пацана, что родился у долбо..дятлов. Тут вообще-то можно ненадлежащее исполнение родительского долга впаять и опеку привлечь. Кузнецова не жаль.

    03.11.2025

  • Slim Tallers

    Каждый день пишут про эту омерзительную семейку.

    03.11.2025

  • korkodil

    Так и будет Александр Евгеньевич всю жизнь Гном Гномычем, спасибо родителям долб..м.

    03.11.2025

  • Diman_madridista

    Кто-то в эту брехню закомплексованного шизофреника поверит? Тупой пиар на детях, теперь уже на своих

    03.11.2025

  • Алексис Санчес

    Идиоты

    03.11.2025

    Евгений Плющенко
    Александр Плющенко (Гном Гномыч)
