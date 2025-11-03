Сына Плющенко увезли на скорой после шоу в Петербурге

12-летнего фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.
У сына Плющенко было недомогание и температура 39, рассказал отец Александра Евгений, праздновавший сегодня на льду день рождения. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить» и он вышел на лед:
— У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали: все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой, — сказал Плющенко-старший после шоу.
Scallagrim
Это невероятно. "Надо кататься"... Дебилы, .ять. (с). Кому надо? Зачем? Можно подумать, этот гномыч супер-стар, только ради которого народ на шоу и приходит. Да замени его на кого угодно, хоть на девочку, хоть на мальчика, хоть на дяденьку, хоть на тетеньку, никто и не заметит. У ребёнка 39, диагноз непонятен, а они его накачивают таблетками и марш на лёд, при том, что кроме них, это никому не нужно. Лишить родительских прав.
04.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Милфа Яна обожает носовой петтинг, так что, если у Топота такой же шнобель, как у Плюща, то это точно будет мило.
04.11.2025
N V
Если это Кира, то хабалка, но, думаю, что за женским именем прячется быдло-мужлан
04.11.2025
Fun_furick
Родители Гнома знают, что мир шоу бизнеса очень жесток и надо и здоровьем, и принципами, и порядочностью пренебрегать (они яркий пример)… но это очень х..й пример для маленького неокрепшего пацана… кто из такого вырастет, если вырастет?
04.11.2025
Александр.1
Евгений Плющенко рассказал о болезни сына, от Яны Рудковской - Это заголовок. Не сына от брака с Яной Рутковской, а от Яны Рутковской. Как у собак. Тарзан от Рекса и Чуйки. Когда они начнут понимать чего несут ?
04.11.2025
Vlad Elizarov
КАПИТАЛИЗМ. ДАЖЕ СЫНА НЕ ЖАЛКО. ВОТ ВРЕМЕНА!
04.11.2025
alexb2025personal
Не хотел бы я быть на месте мальчика. Моя мама хотела девочку, а потом лелеяла меня. А я был мальчиком. Мама хотела, чтобы я занимался на пианино и, кстати, фигуркой. Но я был мальчиком. И мама перекалечила таким образом всю мою жизнь. Я боролся за то, чтобы быть мальчиком. Мама хотела меня отдать в Нахимовское, но тут уж дедушка вступился, а зря. Может быть, жизнь пошла по-другому. А так все это до сих пор где-то висит. Маменьким сынком не стал, но по-другому сложилась бы жизнь. Кстати, всем зумера советую встать на ноги.
04.11.2025
Kirill Boglovsky
Нету, все Адамчик забрал
04.11.2025
Kirill Boglovsky
Опоздал ты со вторым-то
04.11.2025
Kirill Boglovsky
Госпитализировать в таком случае нужно родителей.
04.11.2025
Ru Be
Кратко, но очень точно)
03.11.2025
Ru Be
Позор таким родителям, для которых здоровье ребенка не на первом месте.
03.11.2025
Андрей
Вот как раз в данном случае, да и вообще, хочу пожелать выздоровления мальчишке и спокойствия его род-лям. Всегда за них.
03.11.2025
infeneon
Ювенальная юстиция куда смотрит? В глазах только бабки, пофиг на ребенка.
03.11.2025
WASH
Отец трус, на Олимпиаде в Сочи не вышел на финал, а на сына пофигу.
03.11.2025
Beard
Ну что сказать по факту? Папа дебил, а малыш......а что малыш? Он просто малыш , ума не нажил. Но учитывая гены, оидно будет, если пойдёт в папу!
03.11.2025
Елена Макарова
Пусть выздоравливает. Что делать жизнь такая штука,все бывает.
03.11.2025
совва
а если чемпионат мира, а вы его напичкали "всякими лекарствами"? Давайте и без лекарств... а если коньков нет, то можно и без коньков, а вдруг забудет... и кормить не надо, вдруг еда закончится на земле. Да и скорую не надо вызывать, берестой обвяжите, подорожник и нормально.
03.11.2025
Топотун
Топа Яну удочерит и будет секс без перерыва как это мило. Усыновить могу тебя, Дуб.
03.11.2025
ВладНик_22
Снова гНОМ. Кто м...к автор или родители???
03.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Топотух, усынови Гнома Гномыча, сделай из него амбассадора Гей Хауса.
03.11.2025
Братчанин
я бы сказал - деньги важнее
03.11.2025
Братчанин
Семья идиотов!
03.11.2025
Dron56
Ребенка лишили детства. Бабло на первом месте.
03.11.2025
zg
Дебилы,так ребёнка насиловать!
03.11.2025
Dinamo Poninka
Родители воспитывают настоящего гражданина России. Через несколько лет его запишут в Росармию и он с честью пойдёт на СВО на/в Украину, что бы прославить имя Гном Гномыча. Держись Гном Гномыч все фигкатальцы на льду с тобой.
03.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Жалко Гнома Гномыча. Но если мамашка - клиническая дура ("А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии?"), а папанька - жалкая тряпка, но ничего другого у него быть не может.
03.11.2025
Авиатор за Спартак 67
Ты - урод и тварь, вместе со своей ссссукой...
03.11.2025
nikvp
А нельзя ли их к уголовке привлечь за неоказание помощи и оставлении в опасности?
03.11.2025
Pol Pol
Да .... не переживаю. Они не переживают, мне то что .... Не каждый может быть чемпионом и к сожалению, не каждый способен быть ... родителем. Казалось бы ... чего проще. А не скажииии .... Это знаешь как называется, - ЕГО понесло и понесло, будь здоров ! Он ... уже краёв не видит и пацан, кстате, если ничего с ним не случится, тот ещё гаврик выростет !
03.11.2025
андрей михайлович
Когда бабло важнее родительского долга!
03.11.2025
Неврубант
Как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь - воспалённому сознанию что-то показалось, поэтому решило нагадить.
03.11.2025
жэ
Если они со своим так поступают, то что же они вытворяют с чужими в своей школе...
03.11.2025
hant64
Да у меня вроде бы с ней всё нормально было до сих пор. Поэтому я и не понял её комментария.
03.11.2025
Неврубант
Они и из похорон могут гастрольный тур устроить.
03.11.2025
Неврубант
Кира со своими ботами любит гадить исподтишка - оставляют матерные комментарии, а потом их удаляют, чтобы видел в списке уведомлений только том, кому этот комментарий адресован. Ну, и не забывает отплюсовать себя с трёх дюжин аккаунтов.
03.11.2025
hant64
Кира, если прочтёшь, поясни, почему я кому-то завидую, а так же, почему я чмо питерское? Или ты удалила сообщение, посчитав, что тупанула?
03.11.2025
ArtTim
Слов нет, тоько мат !
03.11.2025
icezellion
Тут бы соответствующим органам проверить, как родители выполняют обязанности свои. Тем более публичное чистосердечное есть. По сути, заставили выйти на работу несовершеннолетнего больного ребёнка.
03.11.2025
Alex K.
Да ладно, не переживайте вы так, они и из похорон сделают шоу с продажей входных билетов
03.11.2025
Mel_Alex_SPB
Точно!
03.11.2025
Mel_Alex_SPB
Из Волгограда, если что, но ничего не имею против Волгограда, придурки могут родиться везде, тем более такие буратины...
03.11.2025
Mel_Alex_SPB
Всегда терпеть не мог этого "папашу"-буратино. С головой проблемы у него. Напичкать ребенка таблетками, чтобы непременно выйти на лёд - надо быть отборным придурком.
03.11.2025
Топотун
Спирт, сегодня будет коитус - стриптиз ?
03.11.2025
Топотун
Тебя лишили за гейство ?
03.11.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
надеюсь х-ювеналы уже выехали к этим родителям года???
03.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Что с вопросом об ограничении родительских прав?
03.11.2025
baruv
Какой позор! И это мать!((( Сейчас настрополят кузимамов как то отмазывать...
03.11.2025
TokTram_
Дебилы Рудковские
03.11.2025
the gathering !
плющ вроде из Питера? ни на что не намекаю)
03.11.2025
evgeniy666
Скорая помощь» — это служба экстренной медицинской помощи. Может, всё же увезли на машине? Горе журналистское...
03.11.2025
Ж и в о й
Ерунда это всё, всегда можно что-то придумать. Тем более это не чемпионат мира и не Олимпийские игры.
03.11.2025
Saiga-спринтер
Кретинизм родителей - ставить здоровье ребенка менее значимым, чем зарабатывание бабла на шоу.
03.11.2025
Максим Черный
десятки детей госпитализируют... и шоу из этого не далается... а тут - ну, это же "звезда" сраная.... тьфу. желать здоровья этому гному нет желания, как и его долбородителям....
03.11.2025
Главврач Маргулис/
Родители идиоты, каких свет не видывал.
03.11.2025
оппонент
Ну показала в очередной раз свою сущность семейка...
03.11.2025
Sergey Markelov
Ради бабок все на кон, даже здоровье своего ребенка. Боже какие они мерзкие
03.11.2025
Alexander Malygin
Всё это было предсказуемо несколько лет назад, когда стало понятно, что у семейки бизнесменов появился не ребёнок, а проект.
03.11.2025
ValeraK
Хайпуют на здоровье ребенка. Постанова! Возможно, их целью и является формирование негативного алчного образа своей семьи...
03.11.2025
Soulles2
Many, many, many //// (c) "Cabaret"
03.11.2025
mikeV
Бабло, наверное
03.11.2025
mikeV
Совсем ***нулись...
03.11.2025
Sergey Sparker
Идиоты и подонки !!! Готовы ребенка угробить ради своих амбиций !!! В голове не укладывается, как отец и мать могут рисковать здоровьем собственного ребенка? Таких надо лишать родительских прав. Ублюдки!
03.11.2025
hant64
Родители просто моральные уроды, своё гнилое шоу ставят выше здоровья ребёнка. Твари.
03.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Александр Евгеньевич Гномгномыч-Плющенко!
03.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Больного Гнома Гномыча Старший Гном ЗАГНОМИЛ! Кто важнее Гном или Бабаки?! Конечно Бабки сказал Старший Гном!
03.11.2025
Дима Питерский
Будь здоров, парнишка!
03.11.2025
Marcus Crassus
Возникает только один вопрос, что у родителей в голове?
03.11.2025
dinela
Саше здоровья,родителям мозгов,всем мир!
03.11.2025
Pol Pol
И что это они говорить будут, стоя у его гроба ?! Ээээ неее, это родаки из породы тизданутых, ей Богу .... мой сын БУДЕТ прославленым виолончелистом, есть у него слух или нету .... не колышит ! Будет кататся, будет в прорубь нырять, - я сказал !
03.11.2025
Яна Калинина
А чего сам Гном старший снялся с Олимпиады?катался бы ,тем более халявных взяли,а тут ссаные выступления одного участника из одного заявившегося.На подвиг Костомарова решили замахнутся?
03.11.2025
Ilya Gudman
:rofl::rofl::rofl:
03.11.2025
Ilya Gudman
Что мама что папа
03.11.2025
Ilya Gudman
Два дебила это сила
03.11.2025
winvem
Ебобо. Голову лечить надо
03.11.2025
Топотун
Спирт сказал, что у него не стоит. Твой ход.
03.11.2025
Топотун
Зачем скорую по такой ерунде беспокоить ?
03.11.2025
Неврубант
Орден Гном Гномычу!
03.11.2025
Футболист Сапогов
Удивительные или сказочные. Пример Костомарова их ничему не научил. А ведь это ребенок, ужас. Но шоу важнее...
03.11.2025
Кот
Когда Бог лишает разума родителей — безвинно страдают дети...
03.11.2025
Niko McCowrey
Жаль пацана, что родился у долбо..дятлов. Тут вообще-то можно ненадлежащее исполнение родительского долга впаять и опеку привлечь. Кузнецова не жаль.
03.11.2025
Slim Tallers
Каждый день пишут про эту омерзительную семейку.
03.11.2025
korkodil
Так и будет Александр Евгеньевич всю жизнь Гном Гномычем, спасибо родителям долб..м.
03.11.2025
Diman_madridista
Кто-то в эту брехню закомплексованного шизофреника поверит? Тупой пиар на детях, теперь уже на своих
03.11.2025
Алексис Санчес
Идиоты
03.11.2025