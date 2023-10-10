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Сегодня, 23:19

Талалайкина заявила, что не общается с Нугумановой после конфликта фигуристок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фигуристка Мария Талалайкина призналась, что не общается с бывшей подругой Елизаветой Нугумановой после конфликта, который произошел между спортсменками.

«Общаюсь ли с Нугумановой? Нет. Вообще никак. Я вообще такой человек, который помнит почему-то только хорошее, даже если ему делали плохое. Это тоже плохо, на самом деле. Я вся такая открытая, а в любой момент мне могут сделать плохое. Надо быть с этим аккуратнее», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

В прошлом году Талалайкина обвинила Нугуманову в хайпе на теме унижений от бывшего тренера Евгения Рукавицына. В ответ Елизавета обвинила бывшую лучшую подругу в предательстве.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-585727-talalaykina-zayavila-chto-ne-obshchayetsya-s-nugumanovoy-posle-konflikta-figuristok
Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
Мария Талалайкина
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