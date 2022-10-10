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Фигурное катание

Сегодня, 14:02

Талалайкина заявила, что Нугуманова просто хотела хайпануть, обвинив Рукавицына в систематических унижениях

Мария Талалайкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Мария Талалайкина отреагировала на слухи об унижениях и оскорблениях спортсменов в группе своего тренера Евгения Рукавицына в адрес Елизаветы Нугумановой.

«Евгений Владимирович в группе главный тренер, но со мной занимался только Роман Александрович Усатов. Меня никто никогда не унижал и не оскорблял. От своих слов, что в спорте, как и в любой другой сфере жизни, унижению и оскорблению места быть не должно, я не отказываюсь. Но к Евгению Владимировичу моя фраза никакого отношения не имеет», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

Она также заявила, что не могла видеть, что происходило с Нугумановой, потому что с прошлого года находилась в Италии и прилетала в Россию только на новогодние праздники.

«В мае нынешнего года она сообщила мне, что вскоре выйдет ее интервью, касающееся Евгения Владимировича. И попросила меня ее поддержать. Она прислала мне текст еще до публикации. Я, прочитав это все, поняла, чего она хочет добиться — вау-эффекта, хайпануть. Сначала я решила, что вмешиваться не буду, но Лиза такой человек — если ей что-то нужно, она долго и упорно это требует. И получается, что согласиться легче, чем отказаться», — добавила Талалайкина.

В конце мая 20-летняя Нугуманова обвинила Рукавицына в систематических унижениях и угрозах.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-10-talalaykina-nugumanova-khotela-khaypanut-menya-v-gruppe-rukavitsyna-nikogda-ne-unizhali-i-ne-oskorblyali
Фигурное катание
Евгений Рукавицын
Елизавета Нугуманова
Мария Талалайкина
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