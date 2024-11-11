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Фигурное катание

Сегодня, 13:21

Москвина — Загитовой о парнях: «Надо купить линейку и выбирать по душевному состоянию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова и Тамара Москвина.
Фото Скриншот видео
Telegram Дзен

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина дала забавный совет фигуристке Алине Загитовой во время третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.

Их диалог попал на влог Загитовой с выступлений мужчин в короткой программе, которые проходили 9 ноября. Видео опубликовал Telegram-канал «Фигурное катание на Первом».

«Катание — это одно, а мальчики как? Надо купить большую линейку, а потом выбирать по душевному состоянию», — сказала Москвина.

«Я вас поняла, спасибо за совет, воспользуюсь. Вот такие советы нам дает Тамара Николаева Москвина», — ответила Загитова, смеясь.

22-летняя Загитова не выступает в соревнованиях с декабря 2019 года. В настоящее время она участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
Тамара Москвина

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