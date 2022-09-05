Москвина в ответ на вопрос об отстранении российских спортсменов вспомнила о дождях в Петербурге

Прославленный российский тренер Тамара Москвина отказалась считать трагедией лишение российских фигуристов права участвовать в международных соревнованиях.

— Как у вас идет подготовка к новому сезону?

— Так же, как к предыдущему. Единственное отличие — в прошлом сезоне были Олимпийские игры, к ним готовились очень тщательно. Психологическая нагрузка значительнее. Мы дали спортсменам и себе немного больше отдыха.

— А к чему вы готовитесь? Уровень национальных соревнований вашими топ-парами был пройден несколько лет назад.

— Мы готовимся к соревнованиям. К этапам Гран-при России и тем соревнованиям, которые будут доступны в сложившейся ситуации.

— По мотивации такие изменения не бьют?

— Послушайте, вот в Петербурге дожди начались. По вашей мотивации приехать это не ударило?

— Пожалуй, нет.

— Вот и у нас нет. Спортсмены выходят соревноваться, показывать свои программы. Когда ситуация изменится, они вернутся на международный уровень.

— Но дождь имеет свойство заканчиваться. У нас же нет даже прогноза погоды. Отстранение — разве не трагедия?

— А вы почитайте книжку «Черный лебедь» Талеба. Наша жизнь иногда так меняется... Вы молодой, поэтому не помните многих ситуаций, в которых бывали мы. И неожиданные повороты были и в плюс, и в минус. Я вот готова ко всему. И через эту готовность ко всему я выкручиваюсь, чтобы дело не страдало. Пессимизм — это не мое.

Я помню, как мы в Ленинграде в детстве приходили смотреть на пару, которая приехала из Чехословакии. Сидели на бортах хоккейной коробки с фибровыми чемоданчиками, в которых лежали коньки, и смотрели открыв рот, как они катаются. Кто тогда думал, что мы тогда будем выезжать на соревнования? Что спутник полетит? Что я нажму кнопку и смогу увидеть свою дочь в другом городе?

— Нынешняя ситуация — самая сложная ситуация в вашей карьере? В советское время спортсмены все-таки были выездными.

— Но получить выездную визу в СССР было очень сложно.

— Тем не менее вы выезжали.

— Но с такими сложностями. Не все успевали, например. Очереди в консульство, все это было. Так что нет, не стоит сравнивать те времена и нынешние.