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Фигурное катание

Сегодня, 18:28

Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления пар на чемпионате Санкт-Петербурга

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления пар на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Настрой рабочий, четыре пары у нас будут выступать. Ожидаем хорошего катания, а там — как получится.

Усталость после Кубка Первого канала? Это право каждого — участвовать или не участвовать. Их не заставляют, вас тоже не заставляют, вот и ребята тоже хотят выступить. Подойдите к рабочим, которые в шесть утра идут на работу, спросите — ну как вам, не устаете? А тут наоборот — при зрителях, под музыку, с красивой партнершей, в красивых костюмах, в хорошем дворце, с удовольствием», — сказала Москвина.

На чемпионат Санкт-Петербурга заявлено пять пар, из которых четыре тренируются у Тамары Москвиной.

Фигурное катание
Тамара Москвина
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