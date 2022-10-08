Москвина: «Рада, что Мемориал Панина-Коломенкина становится все популярнее»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась впечатлениями от Мемориала Панина-Коломенкина, который прошел с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге.

— Я очень рада, что Мемориал Панина-Коломенкина становится все популярнее, потому что Николай Панин очень много вложил в становление фигурного катания в нашей стране и мире. Он сделал очень многое не только для самого фигурного катания, но и для науки. Я не занимаюсь анализом количества зрителей в прошлом и в этом сезоне. При настоящих условиях количество зрителей или даже интерес прессы к этому турниру достаточно велик.

Наш коллектив тренеров доволен той работой, которая была проведена с парами и другими членами нашего клуба. И я думаю, что вам тоже понравилось, как катались ребята, и зрители тоже это оценили. Мы хотели, чтобы у наших пар были разные программы, разного характера, разного стиля, под разную музыку и чтобы все публики были удовлетворены. Я знаю такую пословицу: «Кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочку». Поэтому и музыка разная, и программы разные, и костюмы, и мне кажется, что задача, которую мы решаем — это доставить удовольствие публике, чтобы она приходила, смотрела, переживала, болела без температуры, поднимала настроение, отвлекалась от жизни за пределами. Мы эту задачу выполнили.

Эти соревнования ознаменовали начало сезона для спортсменов того уровня, с которым мы занимаемся, так что давайте следите, каждое соревнование будет новый старт, новые какие-то условия, возможности, результаты и так далее. Этим спорт и интересен.