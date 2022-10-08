Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:51

Москвина: «Рада, что Мемориал Панина-Коломенкина становится все популярнее»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась впечатлениями от Мемориала Панина-Коломенкина, который прошел с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге.

— Я очень рада, что Мемориал Панина-Коломенкина становится все популярнее, потому что Николай Панин очень много вложил в становление фигурного катания в нашей стране и мире. Он сделал очень многое не только для самого фигурного катания, но и для науки. Я не занимаюсь анализом количества зрителей в прошлом и в этом сезоне. При настоящих условиях количество зрителей или даже интерес прессы к этому турниру достаточно велик.

Наш коллектив тренеров доволен той работой, которая была проведена с парами и другими членами нашего клуба. И я думаю, что вам тоже понравилось, как катались ребята, и зрители тоже это оценили. Мы хотели, чтобы у наших пар были разные программы, разного характера, разного стиля, под разную музыку и чтобы все публики были удовлетворены. Я знаю такую пословицу: «Кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочку». Поэтому и музыка разная, и программы разные, и костюмы, и мне кажется, что задача, которую мы решаем — это доставить удовольствие публике, чтобы она приходила, смотрела, переживала, болела без температуры, поднимала настроение, отвлекалась от жизни за пределами. Мы эту задачу выполнили.

Эти соревнования ознаменовали начало сезона для спортсменов того уровня, с которым мы занимаемся, так что давайте следите, каждое соревнование будет новый старт, новые какие-то условия, возможности, результаты и так далее. Этим спорт и интересен.

Фигурное катание
Тамара Москвина
0
Читайте также
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Москвина рассказала о помощи фигуристам-одиночникам

Мишина и Галлямов планируют усложнять свою произвольную программу