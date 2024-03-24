Танцевальная пара Шанаева/Дрозд распалась

Как стало известно «СЭ», прекратила существование пара Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. Партнер ушел к тренеру Ксении Румянцевой, однако неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.

Фигуристка на данный момент остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет подыскивать нового партнера. Шанаевой 20 лет, ее бывшему партнеру 28.

За два года Шанаева/Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала «Гран-при России», но в прошедшем сезоне сдали позиции и на последнем чемпионате страны выпали из тройки призеров.