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Фигурное катание

24 марта, 14:11

Танцевальная пара Шанаева/Дрозд распалась

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», прекратила существование пара Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. Партнер ушел к тренеру Ксении Румянцевой, однако неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.

Фигуристка на данный момент остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет подыскивать нового партнера. Шанаевой 20 лет, ее бывшему партнеру 28.

За два года Шанаева/Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала «Гран-при России», но в прошедшем сезоне сдали позиции и на последнем чемпионате страны выпали из тройки призеров.

Фигурное катание
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
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