Танцевальный дуэт Хаврониной и Нарижного может пропустить конец сезона

Денис Самохин, тренер танцоров Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, сообщил, что фигуристы могут пропустить конец сезона из-за травмы партнера.

«На данный момент мы занимаемся лечением колена Дэвида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря — операции. Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит — и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», — цитирует Самохина ТАСС.

Хавронина и Нарижный завоевали бронзовые медали на чемпионате России в Омске, однако позже снялись с показательных выступлений.