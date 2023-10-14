Танцоры из Белоруссии назвали Синицину и Кацалапова своими кумирами в танцах на льду

Белорусские фигуристы Наталья Поживилко и Святослав Верстаков в интервью «СЭ» ответили на вопрос о своих кумирах в танцах на льду. Партнер отметил, что ему нравится катание чемпионов Европы и мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

— У вас есть кумиры?

Верстаков: На международной арене меня вдохновляет Тесса Вертью и Скотт Моир, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — любимая пара нашего тренера. Из российских — нравится, как катаются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Удалось даже с ними потренироваться какое-то время в одной группе. И лично знаком, и видел, как они катались.

Поживилко: Мне тоже нравятся Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Когда я пришла в танцы на льду, всегда смотрела именно на эту пару. Они остаются для меня эталоном танцев. Ну и их награды говорят сами за себя.

— С Синициной и Кацалаповым общались лично?

Верстаков: Я общался. Тогда я еще с Наташей не катался. Но они хорошие ребята. Если судить по тренировкам и вне их — остались только хорошие впечатления от общения.