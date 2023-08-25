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Фигурное катание

Сегодня, 13:39

Тарасова: «Аплодисменты зрителей станут дополнительным источником силы для Костомарова»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что Роман Костомаров примет участие в шоу «Письма любви» в Сочи.

Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.

«Его возвращение в шоу — это нормально, он возвращается на свою работу, и это очень важно. А аплодисменты зрителей будут для него источником дополнительной силы. Все люди, причем не только в нашей стране, болели, плакали, все переживали за него, а сейчас все аплодируют ему за его силу, мощь и характер. За то, что он встал», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы, в котором показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.

Источник: https://tass.ru/sport/18588015
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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Костомаров примет участие во всех шоу «Письма любви» в Сочи