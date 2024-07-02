Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:12

Тарасова допустила возвращение российских фигуристов после предоставления ISU квот юниорам

Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на будущий сезон.

«Слава тебе Господи! Невозможно следить, как наши фигуристы, привыкшие тренироваться по много часов каждый день и показывать выдающиеся результаты, не могут выступать. Конечно, сейчас юниоры поедут, и, может быть, они и взрослых допустят», — сказала Тарасова «СЭ».

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация, что Международный союз конькобежцев не планирует допускать россиян к соревнованиям и в следующем сезоне.

Денис Сафронов

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Навка — о новом шоу Загитовой: «Каждый должен попробовать, что ему хочется»

Роднина — о квотах юниорам на серию Гран-при: «Меняют гнев на милость»