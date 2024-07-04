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Фигурное катание

Сегодня, 12:16

Тарасова эмоционально отреагировала на новость об участии Трусовой в контрольных прокатах

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о планах Александры Трусовой выступить на контрольных прокатах сборной России.

«Если она выступит, то будет молодцом. Ее личная жизнь? Не общались с ней. Я в их жизни не вхожу. Смотрю только на результаты и желание. Сейчас у нее присутствует желание. Очень хотелось бы ее увидеть, очень! Сможет ли она на высоком уровне откатать весь сезон? У нас девочки рожали и выходили, выигрывали все. Будем за нее болеть!» — сказала Тарасова «СЭ».

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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Трусова может выступить на контрольных прокатах сборной России