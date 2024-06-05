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Фигурное катание

Сегодня, 21:56

Тарасова эмоционально отреагировала не отстранение российских фигуристов на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
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Залуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала подонками тех, кто отстранил российских фигуристов на этот сезон.

«Но даже несмотря на все это, интерес аудитории к нашему фигурному катанию никак не изменился. Бываю на всех стадионах и соревнованиях в России, везде телевидение и наши зрители. Все трибуны заполнены», — цитирует Тарасову Sport24.

Тренер отметила, что на Западе не показывают российских фигуристов, поэтому зритель не может наблюдать за успехами спортсменов.

«На Западе вообще не видят наших фигуристов! Но если только в гробу и белых тапочках. Российских фигуристов там не показывают», — сказала Тарасова.

2 июня стало известно, что российские фигуристы не вошли в обновленный рейтинг ISU.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация дважды продлевала отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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