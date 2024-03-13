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Фигурное катание

Допинг

13 марта, 15:30

Тарасова извинится перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, в каком случае она будет готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе.

Во вторник Тарасова, говоря о деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что допинг спортсменам может дать только тренер.

Ранее в среду Тутберидзе упрекнула Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — цитирует ТАСС Тарасову.

CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года по делу о нарушении антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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