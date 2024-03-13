Тарасова извинится перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, в каком случае она будет готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе.

Во вторник Тарасова, говоря о деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что допинг спортсменам может дать только тренер.

Ранее в среду Тутберидзе упрекнула Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — цитирует ТАСС Тарасову.

CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года по делу о нарушении антидопинговых правил.