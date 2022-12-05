Тарасова и Морозов готовили четверной подкрут специально для чемпионата России по прыжкам

Двукратные вице-чемпионы Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов готовили четверной подкрут специально для чемпионата России по прыжкам.

«Четверной подкрут исполнили прилично, готовили этот элемент специально для прыжкового турнира, очень хотелось его сделать для зрителей. Мы с Женей прекрасно владеем подкрутом, за столько лет совместного катания очень хорошо чувствуем друг друга», — приводит ТАСС слова Морозова.

Также Морозов поделился впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Впечатления от прыжкового турнира положительные. Он прошел очень динамично, если сравнивать с прошлым прыжковым фестивалем (проходившим в рамках Кубка Первого канала)», — добавил фигурист.

Соревнования прошли 4 декабря в Санкт-Петербурге. Пара Тарасова — Морозов представляли команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на этом турнире.