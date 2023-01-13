Тарасова и Морозов — о танце Транькова во время их проката: «Очень мило, что он так переживает за нас»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали танец тренера Максима Транькова в подтрибунном помещении во время их произвольной программы на чемпионате России.

«Он повторял нашу программу: было мило, что он прокатал ее вместе с нами», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

«Этот момент показали на главном экране на арене, и я успел заметить восхищенную реакцию зала. Действительно, это очень мило, что он так переживает за нас и прокатывает программу вместе с нами», — добавил Морозов.

Фигуристы заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске.