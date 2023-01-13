Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:26

Тарасова и Морозов — о танце Транькова во время их проката: «Очень мило, что он так переживает за нас»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Серебряные призеры Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали танец тренера Максима Транькова в подтрибунном помещении во время их произвольной программы на чемпионате России.

«Он повторял нашу программу: было мило, что он прокатал ее вместе с нами», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

«Этот момент показали на главном экране на арене, и я успел заметить восхищенную реакцию зала. Действительно, это очень мило, что он так переживает за нас и прокатывает программу вместе с нами», — добавил Морозов.

Фигуристы заняли третье место на чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/13/19481041.shtml?updated
Фигурное катание
Евгения Тарасова
Максим Траньков
0
Читайте также
Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Трусова может лишиться титула чемпионки России только по решению CAS

Валиева убрала статус чемпионки России из соцсетей после решения РУСАДА