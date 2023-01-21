Тарасова — о Константиновой: «Если она чувствует, что может стать хореографом, дай бог, получится»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова надеется, что экс-фигуристка Станислава Константинова сможет стать хорошим хореографом.

20 января спортсменка объявила о завершении карьеры в соцсетях.

«Если она чувствует, что может стать хореографом, дай бог, получится. Нужна молодая смена, поросль нужна. Я только за, чтобы у нее получилось. Девочка она интересная, хорошая, понимала, что катает, понимала музыку и могла ее выражать движением», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

22-летняя Константинова является бронзовым призером Универсиады (2019), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок, серебряным призером этапа «Гран-при» в Финляндии (2018).