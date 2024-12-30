Тарасова: «Уверена, в 2025 году нас допустят на международные соревнования»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова пожелала российским спортсменам не опускать руки и добиваться личных рекордов в 2025 году.

«Российским спортсменам желаю в новом году не опускать руки и продолжать тренироваться, добиваться личных рекордов. Я уверена, что в 2025 году нас допустят на международные соревнования. Но мы не должны ждать этого, а должны совершенствовать свое мастерство. С наступающим Новым годом всех спортсменов, желаю всем здоровья!» — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.