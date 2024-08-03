Тарасова назвала безобразием решение МОК не приглашать российских фигуристов на церемонию награждения пекинской Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение МОК не приглашать на награждение командного турнира Олимпиады в Пекине российских фигуристов.

«Непонятно, что это за решение — не пускать на церемонию спортсменов, которые работали, выигрывали и украшали соревнования. Как можно их не позвать? Это редкое безобразие и неуважение к спортсменам, которые занимают высокие места. И к стране, которая на протяжении многих десятилетий украшала все международные соревнования по фигурному катанию. Я не могу найти этому объяснение! Не понимаю, как это возможно», — сказала Тарасова «СЭ».

2 августа стало известно, что сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. CAS отклонил апелляцию Канады и не стал пересматривать результаты соревнований.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.