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Фигурное катание

Сегодня, 13:10

Тарасова назвала бредом информацию о купании Костомарова в проруби до пневмонии

Виктория Кравченко
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Роман Костомаров мог заболеть в результате купания в проруби.

В СМИ писали, что перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и лечился окунанием в прорубь, с температурой 38,4 он не пропускал шоу.

«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230112/kostomarov-1844364136.html
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым