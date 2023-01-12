Тарасова назвала бредом информацию о купании Костомарова в проруби до пневмонии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Роман Костомаров мог заболеть в результате купания в проруби.

В СМИ писали, что перед госпитализацией спортсмен болел на протяжении недели и лечился окунанием в прорубь, с температурой 38,4 он не пропускал шоу.

«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.