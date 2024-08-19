Тарасова назвала фигуристок, возвращение которых хотела бы видеть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» назвала фигуристок, возвращение которых хотела бы видеть.

«Возвращение какой фигуристки жду больше всего? Появление Александры Трусовой и Анны Щербаковой, если хочет вернуться. Они бы украсили турнир. Контрольные прокаты скоро — вот и увидим Сашу. Тяжело возвращаться в спорт. Но она девушка талантливая — сможет. Да бог, чтобы и Аня смогла вернуться», — сказала Тарасова «СЭ».

20-летняя Трусова является обладателем серебряной олимпийской медали, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор она ни разу не выступала на официальных соревнованиях. В середине марта 20-летняя фигуристка успешно перенесла операцию на голеностопе.