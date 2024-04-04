Тарасова назвала фигурное катание любимым видом спорта россиян

4 апреля, 21:47
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание является любимым видом спорта россиян.
Она отреагировала на снижение числа людей, которые занимаются фигурным катанием в России.
«Вы знаете, что у нас в стране происходит? Это распространяется на все. Мы не волнуемся, у нас все будет хорошо, это любимый вид спорта нашего народа», — цитирует Тарасову ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 2023 году число людей, занимающихся фигурным катанием, снизилось в России на 375 тысяч человек — с 622 тысяч до 247.
Самым массовым видом спорта в России остался футбол.