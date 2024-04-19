Тарасова назвала хорошим начало тренерской карьеры Коляды в Китае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об отъезде фигуриста Михаила Коляды в Китай для работы тренером в пекинской академии Pangqing Tongjian.

«Это хорошее продолжение карьеры. Пришел на тренерскую работу в Китае, где много хороших спортсменов. Там хорошая школа. Тренерский опыт полезен: не имеет значения иностранный или российский. Не расстроена его уходу в тренерскую деятельность. Он откатался, и мы его любили. К сожалению, на соревнованиях не умел делать то, что умел», — сказала Тарасова «СЭ».

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, а также трехкратным чемпионом России. 10 июля 28-летний фигурист объявил о приостановке спортивной карьеры.