Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ-2023 в мужском одиночном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от короткой программы у мужчин на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Меня порадовал уровень мужского одиночного катания в короткой программе. Больше всех понравились те, кто попали в тройку лидеров — Шома Уно, Илья Малинин и Чха Чжун Хван». От произвольной программы я жду хороших прокатов. Тройка лидеров между собой и разыграет золотые медали», — приводит слова Тарасовой «Газета.Ru».

Шома Уно по итогам первого дня соревнований набрал 104,63 балла. Более чем на четыре балла от него отстал Илья Малинин (100,38), у Чха Чжун Хвана 99,64 балла.