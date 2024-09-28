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Фигурное катание

Сегодня, 15:37

Тарасова назвала критиков Загитовой завистниками из-за заявки на грант

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвергается критике за желание получить грант на проведение ледового шоу «Алые паруса».

«Какое их [критиков] собачье дело? У них никто ничего не просит. Это завистники, которые с ума просто сошли», — цитирует ТАСС Тарасову.

Алина Загитова. Решение по гранту Загитовой объявят в декабре. Фигуристка жалуется на хейтеров и эмоциональное выгорание

Загитова на этой неделе рассказала о травле из-за желания получить в Президентском фонде культурных инициатив грант на 74,7 миллиона рублей без софинансирования, которое она объяснила тем, что прежде у нее не было опыта участия в конкурсе и что в следующий раз она и ее команда обязательно исправит этот недочет. Итоги конкурса будут подведены в декабре.

Источник: ТАСС
Алина Загитова
Татьяна Тарасова

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