11 ноября, 15:02

Тарасова назвала неожиданной помолвку Медведевой: «Ее пассии очень повезло»

Микеле Антонов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поздравила фигуристку Евгению Медведеву с помолвкой с Ильдаром Гайнутдиновым.

«Мы только поздравляем, конечно, это радостное событие. Долгожданное событие? Не знаю, никто не ждал. Я не знала! Очень приятно, радостно, что она выходит замуж.

Если она выходит замуж, значит, она очень сильно любит этого человека. Она человек очень цельный, настоящий. Ее пассии очень повезло с ней. Я хотела бы, чтобы у нее везде и всегда был успех», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее 25-летняя фигуристка опубликовала видео, на котором видно, как Гайнутдинов делает ей предложение. Это случилось 7 ноября, Медведева ответила согласием.

Медведева — двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.

